Трамп пообещал "поладить" с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

"Вы можете спросить Путина – никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем при этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно", – сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Несколькими минутами ранее президент Финляндии призвал президента США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Важно попытаться обсудить новые соглашения и продолжить договор СНВ-3", – сказал он во вторник на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам переговоров.