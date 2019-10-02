Чтобы подружиться. Инвалид из Ленобласти уговорил Шварценеггера пожать друг другу руки

Благотворительная организация «Перспективы», чьи подопечные с психическим расстройством живут в деревне Раздолье под Петербургом, передала организаторам Synergy Global Forum просьбу пациента Сергея Еремичева. Тот мечтал встретиться со Шварценеггером и добился своего.

Как пишет 47news.ru/articles/163120/ 2 октября 47News, мечта Сергея воплотилась благодаря стараниям сотрудников фонда. Они связались с организаторами форума, который начнётся в Петербурге 4 октября, и те в итоге ответили согласием, правда на условиях кинозвёзды и бывшего губернатора Калифорнии. Еремичев звал его показать свою комнату и попить чаю, но Шварценеггер выдал ему VIP-билет на «Газпром-арену».

Сергей ответил на несколько вопросов 47News. Его любимый фильм – вторая часть «Терминатора», в подарок он хотел бы железную руку как у Арни, а вообще встретиться он хочет, чтобы подружиться. Он съездил бы в Америку, но вернулся обратно, в Раздолье.

Сергей Еремичев почти всю жизнь провёл в психоневрологических интернатах. Четыре года назад он оказался в доме Раздолье, где благотворительная организация «Перспективы» реализует свой социальный проект. Кроме фильмов со Шварценеггером он любит группу «Любэ» и частенько напевает своим соседям «Атас! Эй, веселей, рабочий класс!».