На дороге, соединяющей Бугры и Петербург, стало меньше пробок

Заканчивается ремонт Шоссейной улицы, единственной дороги, соединяющей Бугры и проспект Культуры в Санкт-Петербурге. Пробок стало меньше: ограничения на проезд сняты.

Как сообщили «Фонтанке» 2 октября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, по заказу ГКУ «Ленавтодор» работы выполнило «Пригородное ДРСУ №1». Выборочный ремонт верхнего слоя асфальта затронул в общей сложности почти 6 километров внутри посёлка и до перекрёстка с областной дорогой Юкки – Кузьмолово. Асфальтирование уже полностью завершено, остаётся укрепить обочины и нанести осевую линию разметки.

Шоссейная улица является частью региональной дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск, одной из самых протяженных трасс в Ленобласти. Она начинается на Парнасе у 1-го Верхнего переулка, через Бугры подходит к федеральной трассе «Сортавала», а далее от Осельков в сторону Лесколово и Приозерска. Часть трассы от Бугров до Санкт-Петербурга является самой загруженной, так как к ней примыкает дорога вдоль КАД в Мурино, по которой муринцы каждый день курсируют в Санкт-Петербург и обратно. В конце прошлого года перекресток с дорогой в Мурино был расширен, что позволило развести транспортные потоки.