Шатов и Азмун сыграют за «Зенит» против «Бенфики»
Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
С первых минут за «Зенит» сыграют Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Олег Шатов, Сердар Азмун, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси.
В запасе остались: Михаил Кержаков, Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Роберт Мак, Алексей Сутормин.
Матч начнется в 22:00 по петербургскому времени.
Напомним, что в первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» 1:1.