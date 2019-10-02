Вот что крест животворящий делает! Уфимцы пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления, и им его включили

Жители недостроя в Уфе написали письмо Папе Римскому, жалуясь на отсутствие тепла и понимания у властей города. Не известно дошло ли письмо до адресата, но до застройщика точно дошло.

«Квартиры в этом доме купили 264 семьи, от безысходности 60 семей заселились в недостроенный дом, который до сих пор находится на этапе строительства. У нас нет и не было горячей воды, нет системы пожаротушения, не укреплен монолит, часть фасада дома разобрана, в квартирах есть дыры, из которых видна улица. Сейчас наступили холода и нам не включали отопление», – жаловались в письме, адресованном Папе Римскому Франциску обманутые дольщики дома в Уфе.

Авторы, как пишут РИА Новости, сообщают, что приближается зима, отопительный сезон уже начался, а строительная компания выключила отопление в доме, где живут люди: «Наши семьи, дети страдают в невыносимых условиях в недостроенном здании. Надеемся, что Валерий Мансуров (глава строительной компании) прислушается к Вашей мудрости и просвещенности. Пожалуйста, помолитесь за его человечность и благоразумие».

Речь в письме идет о недостроенном жилом комплексе «Лимонарий» по улице Менделеева, 152/4, в Уфе. Строительная организация «СУ-10», по принятым на себя обязательствам, должна была сдать в эксплуатацию 24-этажный дом в 2017 году. Но покупатели, не дождавшись обещанного, заселились в недостроенный дом.

После того, как письмо понтифику разошлось по соцсетям, отопление включили.