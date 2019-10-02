Бить или не бить журналистов. Сообщество раздвоила идея пацифизма. Судить пригласили Следственный комитет

Два условных лагеря образовали представители российской прессы после эмоционального выступления участника курсов экстремальной журналистики. Степень насилия, которое можно применять к репортеру, также предстоит определить военным следователям.

С официальным заявлением 2 октября выступил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Сотрудник государственного агентства Свят Павлов накануне критически отозвался о курсах «Бастион». Методы подготовки журналистов к работе в экстремальных условиях показались ему жесткими, он досрочно покинул тренинг, врачи зафиксировали многочисленные ушибы, синяки, ссадины и сотрясение мозга. Ответственными он посчитал морпехов 810-й Севастопольской бригады, где проходило обучение. Павлов обратился с заявлением в Главное военное следственное управление.

Организатор курсов — Союз журналистов Москвы, его председатель, главред «МК» Павел Гусев охарактеризовал «дезертира» как сопляка с недоразвитой психикой. Это высказывание сформировало одну из претензий Киселева. Он назвал оскорбления недопустимыми. Отдельной недоработкой директор МИА «Россия сегодня» посчитал несвоевременное оказание медицинской помощи и отсутствие стоп-слова, которое позволило бы прекратить экзекуцию неготовых. При этом само по себе обучение Киселев оценил как полезное и поблагодарил за него министерство обороны.

Учебно-практические курсы «Бастион» проводятся на полигонах Минобороны с 2006 года. За 13 лет, по данным организаторов, их прошли свыше 800 журналистов. Программа разработана силовыми структурами, в их числе НАК, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, и МЧС. В практическую часть входит тренировочный захват заложников. Роль статистов отводится журналистам: их натурально бьют, оглушают взрывами и выстрелами холостыми боеприпасами, воздействуют психологически, унижая и подавляя волю к сопротивлению.

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Поступок Свята Павлова спровоцировал дискуссию в профессиональном сообществе. Военкоры российских изданий отстаивают эффективность применяемых методов, журналисты мирных тем считают насилие недопустимым. Корреспондент «Фонтанки» прошел курсы «Бастион» в 2010 году. О впечатлении и извлеченных уроках читайте в ближайшее время.