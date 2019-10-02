Двое строителей ответят за пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин». За год расследования сумма ущерба выросла более чем в два раза

Северо-Западное следственное управление на транспорте 2 октября сообщает об окончании расследования уголовного дела о пожаре на АО «Адмиралтейские верфи» в ноябре 2018 года. Двое строителей кораблей обвиняются в нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба.

По версии следствия, обвиняемые, зная, что накануне в топливную цистерну главного двигателя было залито более трех тонн судового топлива, не стали останавливать производство огневых работ. Мало того, они разрешили проведение газо- и электросварочных, а также газорезательных работ в месте примыкания к заправленной топливной цистерне.

Как результат, в конце дня произошел «интенсивный перегрев заполненного топливного резервуара, что привело к его хлопку с последующим разливом остатков топлива и пожару на судне третьей категории сложности», – говорится в официальном сообщении.

В результате один из работников подрядной организации получил тяжкий вред здоровью. А строящееся судно получило повреждения на сумму более 420 млн рублей.

Реклама

Отметим, что ранее речь шла о 150 млн ущерба.

Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел 27 ноября. В результате произошедшего пострадали два человека. В больницу был госпитализирован сотрудник фирмы-подрядчика с ожогами рук. Площадь пожара составила не более 100 квадратных метров. К ликвидации огня на строящемся ледоколе привлекли 35 расчётов и 139 человек.

В результате пожара пострадали обшивка, оборудование и проводка строящегося ледокола. Глава ОСК тогда заявлял, что «Виктор Черномырдин» был застрахован, поэтому компания намерена обратиться за компенсацией.