Автомобили курильщиков продаются дешевле, чем машины поклонников ЗОЖ

Курение в автомобиле может привести к потере значительных сумм денег при его перепродаже на вторичном рынке. Автодилеры, почувствовав запах табака в машине, сразу снижают цену, поскольку знают, что запах этот не вывести и продать такую машину тяжелее, чем обычно.

Чтобы продать такой автомобиль, необходимо проводить специальную чистку салона, которая может стоить около 200 евро и при этом не гарантирует полное уничтожение следов курения, пишет 2 октября британский Motoring Research.

Прожженные сиденья и оплавленный пластик – далеко не главные следы, которые остаются в машине заядлого курильщика. Светлая обивка потолка может окрашиваться от табачного дыма и так глубоко впитывать запах, что ее проще заменить, чем пытаться запах вывести.

Поэтому автомобильные торговцы предпочитают сразу снижать цену, предлагая за машину курильщика в среднем на 2300 евро меньше, чем за аналогичный автомобиль.

«Если вы не хотите, чтобы остаточная стоимость вашего автомобиля буквально таяла как дым, я бы посоветовал либо бросить курить, либо, по крайней мере, воздержаться от курения в салоне автомобиля», – заявил Motoring Research один из британских экспертов рынка.