Глава совета провинции и начальник полиции устроили перестрелку в Афганистане

В афганской провинции Баглан произошла перестрелка между заместителем председателя совета провинции и командиром полиции города Пули-Хумри.

В пресс-центре МВД Афганистана сообщили, что погиб брат командира полиции, оба стрелявшие были ранены.

Инцидент, по данным «Интерфакса», произошел 2 октября около 18:30 по местному времени.

Руководство МВД направило в Баглан специальную комиссию, которая расследует случившееся. Комиссию возглавил один из заместителей министра внутренних дел.