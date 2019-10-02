Возможный кандидат на пост президента от демократов сенатор Берни Сандерс госпитализирован в США

78-летнего сенатора от штата Вермот доставили в больницу с жалобами на боли в груди, — передает агентство Reuters. В тот момент Сандерс находился в Лас-Вегасе. Медики говорят, что он находится в сознании, но в ближайшие дни ему потребуется покой, сообщает «Эхо Москвы» 2 октября.

«Во время политического мероприятия вчера вечером сенатор Сандерс почувствовал дискомфорт в груди. После медицинского обследования у него было обнаружена закупорка артерии», — говорится в сообщении помощника политика. В штабе Сандерса отметили, что все мероприятия и выступления пока отложены.

Сенатор является одним из нескольких представителей Демократической партии, которые борются за право бросить вызов Дональду Трампу в следующем году.