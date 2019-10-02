Заморозку пенсий продляют до 2022 года: теперь официально

В Госдуму внесен законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии. Инсайдеры еще летом обещали, что это произойдет, и вот сбылось.

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке, опубликованной 2 октября в электронной базе парламента.

Продление заморозки позволить сэкономить почти 635 млрд рублей на трансферте на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР.

Напомним, что только в декабре 2018 года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. А началась она в 2014 году.