Экипаж «Союза МС-12» просит встретить их персиками и финиками

Военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа, которые 3 октября будут встречать астронавтов, прибывающих с МКС, повезут им заказанные вкусные подарки

Как сообщает 2 октября пресс-служба ЦВО, финики попросил первый астронавт из ОАЭ Хазаа аль-Мансури, а персики – наш космонавт Алексей Овчинин. Заказанное уже находится на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые первыми прибудут к месту посадки.

Всего во встрече задействовано 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе четыре машины-амфибий, а также около 180 человек личного состава.

Помимо Овчинина и аль-Мансури на корабле «Союз МС-12» на Землю вернется астронавт США Ник Хейг .