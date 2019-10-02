Почти убийство в северном экспрессе. Пассажир поезда Мурманск - Петербург устроил резню в вагоне-ресторане

Транспортный следственный комитет в Мурманске возбудил уголовное дело о покушении на убийство после кровавой драки в вагоне-ресторане. Пассажир поезда в Петербург бросился на собеседника с ножом.

Спокойную обстановку в скором поезде сообщением Мурманск – Петербург пассажиры нарушили около трех часов дня накануне, когда поезд огибал Кандалакшский залив по перегону между станциями Кандалакша и Княжая. Об этом сообщает СК 2 октября. Часть путешествующих в это время обедала в вагоне-ресторане. По версии следствия, подозреваемый хотел своего оппонента убить, трижды воткнул нож ему в шею и еще раз в руку. Другие обедающие спасли раненому жизнь, вовремя скрутив дебошира и отобрав у него оружие.

В настоящее время 22-летний молодой человек задержан и дожидается решения суда об избрании ему меры пресечения.