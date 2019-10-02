Куратор санкционной политики США уходит в частный сектор

Замминистра финансов США Сигал Манделкер, курирующая вопросы финансовой разведки и борьбы с терроризмом и связанную с ними санкционную политику, уходит из правительства. Глава минфина Стивен Мнучин 2 октября заявил журналистам, что она переходит в частную компанию.

Манделкер, пишет РБК, возглавляла Управление контртеррористической и финансовой разведки с лета 2017 года. Одной из структур TFI является Управление по контролю над иностранными активами. Именно оно отвечает за реализацию санкционного режима США в отношении третьих стран и его координацию с другими государствами.

За время ее пребывания на посту экономический прессинг в отношении России, Ирана и других стран был ужесточен. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA), который ограничивает сотрудничество компаний по всему миру с Россией, в частности в оборонной и финансовых сферах.