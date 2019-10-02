«Библио-Глобус» после банкротства Thomas Cook решил оставить бизнес себе

Российский туроператор сообщает о расторжении договора купли-продажи доли с международной компанией Thomas Cook Group plc. Соответствующее заявление появилось на сайте компании 2 октября.

«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к «Библио-Глобус» компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности», – говорится в заявлении.

Основной и оборотный капиталы, торговая марка, деловая репутация, авторские права, клиентская база, контакты, лицензии, имущественный базис, технологии и проч., заявляет «Библио-Глобус», которые ранее были приобретены Thomas Cook Investments Limited, возвращаются прежним владельцам.

Старейший британский туроператор объявил о ликвидации 23 сентября. У компании накопилось порядка 2 млрд фунтов долгов. Договориться о реструктуризации долга или поддержке государства оператору не удалось.

Thomas Cook купил 100% «Библио-Глобуса» в марте 2019 года, однако сделка до конца закрыта не была. Помимо этой компании британцы владели «Интуристом».