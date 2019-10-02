В Петербурге автора скандального выступления перед президентом России просят отправить в колонию на десять лет

Петроградский районный суд провел 2 октября прения по уголовному делу Антона Криницына, которого в Петербурге долгое время считали протеже президента России. Политическим капиталом молодой человек распорядился своеобразно.

Прокуратура в прениях попросила признать Криницына виновным в особо крупном мошенничестве в сфере страхования и приговорить его к десяти годам общего режима с штрафом в 1 млн рублей, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По иронии судьбы, основные этапы в жизни Антона Владимировича, бывшего муниципального депутата округа «Коломяги», измеряются десятилетиями. Если сегодня его просят надолго отправить в колонию, то в 2009 году он, никому не известный, проник в резиденцию «Барвиха» на встречу с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым и пожаловался на чиновников-бюрократов. Рассказанный им случай в действительности места не имел, глава государства попал в неловкую ситуацию, но с тех пор Криницын в Петербурге стал неприкасаемым, и его дела резко пошли в гору. Он получил партбилет «Единой России», стал завсегдатаем в Госдуме и других присутственных местах федерального уровня.

После сложения депутатского мандата, по мнению обвинения, Криницын вступил в преступный сговор со своим однокурсником по Политеху Андреем Пантюховым и через его фирму «МехМаш» в 2015 году оформил договоры с «Ингосстрахом» на 18 млн и «РЕСО-Гарантия» на 14,5 млн для страхования строительной спецтехники. После заключения договоров, посчитало следствие, с экскаваторов и погрузчиков сняли подвесное оборудование и заявили в полицию о хищении. «МехМаш» обратился за страховым возмещением. На самом деле оборудование не крали. В августе 2016 года Криницына задержали.

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Андрею Пантюхову прокуратура запросила 8 лет общего режима. Третьему фигуранту, Филиппу Белюсеву, – пять лет. Он выполнял функции механика и якобы помогал снимать подвесное оборудование для имитации кражи.

Подсудимые вину не признают, просят оправдать или вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования.