Москвич решил судиться с Apple, потому что «погряз в однополой любви». Требует миллион

Житель столицы обратился с иском к представителям компании Apple в России за компенсацией морального вреда. Из-за приложения, позволяющего проводить операции с криптовалютой, он вступил в отношения с мужчинами.

Иск от гражданина Разумилова зарегистрирован в Пресненском районном суде Москвы 20 сентября, на 17 октября, следует из карточки дела, ему назначили беседу. Суть его претензий объясняет радиостанция «Говорит Москва», в редакцию которой 2 октября прислали фотографию с текстом иска. Разумилов поясняет, что с 2017 года на своем iPhone пользовался приложением Waves Wallet, которое «принадлежит компании Apple». Летом этого года ему прислали гейкоины и сообщение на английском: «Don’t blame until you do that», которое он перевёл как «не осуждай, не попробовав».

Дальше истец рассуждает о том, что мысль эта показалась ему логичной, и он вступил в интимные отношения с представителем своего пола. Через два месяца он понял, что «погряз в интимной близости» и не может из нее выбраться. «У меня появился постоянный молодой человек, и я не знаю, как все это объяснить родителям. После получения вышеупомянутой рассылки моя жизнь изменилась в худшую сторону и никогда не станет снова нормальной. Apple в манипулятивной форме подтолкнула меня к гомосексуализму. Произошедшие перемены причинили мне нравственные страдания и душевный вред», – сказано в документе.

От Apple он требует миллион как компенсацию морального вреда, однако истец ошибается в ключевом – приложение компании не принадлежит. Его разработала WAVES PLATFORM LTD. Эта организация была основана в 2016 году уроженцем Украины Александром Ивановым.