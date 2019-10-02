«Мираторг» покусился на «Лэнд». Петербургский ретейлер может достаться федеральному агрохолдингу

Но нынешние собственники не теряют надежды сохранить бизнес. В плане спасения фигурирует бренд Stockmann, унаследованный от финской компании.

Фото с сайта supermarket-land.ru

Петербургская продуктовая розница может недосчитаться одного из старожилов. Крупный агрохолдинг «Мираторг» претендует на покупку сети «Лэнд». Переговоры велись с весны, летом даже появилась информация, что сделку закроют до конца сентября, но пока стороны взяли паузу, рассказал "Фонтанке" собеседник, близкий к менеджменту ретейлера.

Сейчас, по данным СПАРК, 97% ООО ТК «Лэнд» принадлежит кипрской Cecilianoco limited (бенефициарами считаются основатели компании Юлия Демченко и Станислав Константинов), 5% принадлежат Дмитрию Чтецову, который до сентября также являлся генеральным директором компании. О том, что договоренность между «Лэндом» и «Мираторгом» находится «в стадии активной реализации», сообщает и «Новый проспект». Эксперты, опрошенные изданием, оценили сделку в примерно 6 млн долларов.

В «Мираторге» на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Собственники «Лэнда» пока предпочитают сохранять интригу. «Сегодня погода хорошая, дождика нету. Можем пообсуждать погоду. Больше нет ответов», – отреагировал на вопрос о сделке с «Мираторгом» Дмитрий Чтецов.

Юлия Демченко сообщила, что планов и намерений расстаться с бизнесом у нынешних собственников «пока нет». «Мы ничего не продаем», – заявила она. На вопрос о том, вела ли компания переговоры с «Мираторгом» ранее, предпринимательница ответила: «Ничего пока нет, тишина и спокойствие».

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«Лэнд» работает на рынке Северной столицы с 1998 года. Сейчас у компании 11 магазинов под собственным брендом, супермаркет под брендом Stockmann и ресторан итальянской кухни Ponte alla Cascata. Также у основателей ретейлера есть бизнес, связанный с поставками и монтажом торгового оборудования.

По словам источников, близких к «Лэнду», продажа бизнеса – дело времени. Компания в последние годы испытывает финансовые сложности и не платит поставщикам. С начала 2019 года к ней подано 62 иска на почти 90 млн рублей. Суммы требований сравнительно невелики, но поставщики говорят: многие из них пока не дошли до суда, но уже прекратили отгрузки.

«Официальная причина задержек – открытие нового магазина. Но перспективы оплаты никак не комментируют», – поделился с «Фонтанкой» топ-менеджер одного из производителей мясной продукции, несколько месяцев назад прервавший поставки ретейлеру. Уход Дмитрия Чтецова с поста генерального директора компании в начале сентября только добавил неопределенности. На фоне этого известия сумма исковых требований выросла вдвое.

Финансовое здоровье «Лэнда» мог подорвать запуск нового магазина в ТК «Пассаж» на Невском проспекте, считает топ-менеджер одной из конкурирующих сетей. Во всяком случае, положительно он на результатах не отразился. В 2018 году выручка ООО «Торговая компания «Лэнд» составила 4,8 млрд рублей, что на 0,4% меньше, чем в 2017 году. Чистая прибыль упала в 3,5 раза – до 10,6 млн рублей.

Снижение доходов могло спровоцировать проблемы с обслуживанием кредитов, поручителями по которым выступают Юлия Демченко и Станислав Константинов. По словам собеседника «Фонтанки», один из крупных банков отказал «Лэнду» в реструктуризации долга «в несколько сотен миллионов рублей», что привело к кассовому разрыву. По данным СПАРК, в июне у ретейлера прекратилось действие залога в банке СИАБ, что, вероятно, означает, что компания закрыла там кредит.

По словам Юлии Демченко, «Лэнд» все же хочет остаться на рынке и намерен реорганизовать бизнес. Компания надеется рассчитаться с долгами за поставки, сказала она, но точных сроков не назвала: «Пришла новая команда, стала лучше выручка, мы стали потихоньку договариваться».

Ретейлер намерен развивать новое направление и открывать магазины под брендом Stockmann, права на который получил после ухода с российского рынка одноименной финской компании. Сейчас у «Лэнда» один супермаркет Stockmann в ТК «Невский центр». Где и сколько появится новых точек, Юлия Демченко не уточнила. Но, по информации «Фонтанки», ведутся переговоры об аренде площадей в ТРК «Питерлэнд». Кроме того, «Лэнд» намерен провести реконструкцию супермаркета в ТЦ «Гарден Сити» на Лахтинском проспекте, сказала Юлия Демченко, но источники финансирования проектов раскрывать отказалась.

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По словам контрагентов ретейлера, в начале каждого месяца у «Лэнда», действительно, появляются деньги, и он понемногу гасит долги. Вероятно, речь идет о финансовых вливаниях из собственного кармана акционеров. Но участники рынка сомневаются, что без мощных инвестиций извне компании удастся выстоять.

У "Мираторга" уже была попытка выйти на петербургский розничный рынок. Первая волна экспансии захлебнулась в 2014 году: компания закрыла 10 магазинов в Северной столице. Участники рынка объясняли неудачу просчетом с форматом: в ассортименте был сильный перекос в мясную продукцию, при этом цены были не ниже, чем в других магазинах.

«Мираторг» – крупнейший агрохолдинг в России. В 2018 году компания получила выручку в 111,6 млрд рублей (без учета НДС). Общий показатель упал на 0,5% из-за снижения реализация импортного мяса. Но продажа собственной продукции выросла на 12,6% в денежном выражении.

По информации «Фонтанки», в случае покупки «Лэнда» «Мираторг» не собирался ребрендировать сеть и хотел бы продолжить работу под прежней вывеской. Но развитием формата будет заниматься та же команда, что ранее продвигала собственную розницу пять лет назад. По словам собеседников издания, Дмитрий Чтецов, который изначально вел переговоры с «Мираторгом», разошелся с менеджерами агрохолдинга в видении путей дальнейшего развития сети, это и стало одной из причин его ухода с поста директора «Лэнда». По словам участников розничного рынка, другие сотрудники ретейлера тоже наводят справки насчет новых мест работы.

Небольшие петербургские сети все хуже справляются с давлением со стороны федеральных конкурентов, ранее признавали в УФАС. А стагнация продовольственного рынка и вовсе не оставляет небольшим игрокам шанса.

В этом году рынок Северной столицы был вынужден покинуть холдинг «Продовольственная биржа», управлявший сетями «Полушка» и «Лайм». Собственники не смогли продать бизнес целиком, переуступили аренду другим игрокам — Х5, «Магниту», «Реалу». Долги перед поставщиками привлекли к компании внимание прокуратуры, хотя в итоге ретейлеру удалось уладить разногласия с контрагентами и правоохранительными органами. С кредиторами рассчитались недвижимостью, хотя и с дисконтом.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»