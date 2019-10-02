«Не просто машина — ураган». Выжившие в аварии на Невском рассказали, как их раскидывал BMW Касымова

В Петербурге начался процесс по делу о февральской аварии на Невском проспекте с вылетом на тротуар BMW Мурада Касымова. Выжившие мечтают увидеть его в колонии, потому что в раскаяние севшего за руль после «веселящего газа» и наркотиков не верят.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 2 октября в Куйбышевском районном суде выступили двое потерпевших. Оба живут в Подмосковье, в Петербурге в ночь на 24 февраля были проездом, по Невскому гуляли в ожидании «Сапсана». Возможности увернуться от BMW X6, по их словам, не было.

«Увидел не просто машину — будто какой-то ураган. Успел только ногой в сторону двинуть, и меня завертело как мельницу и словно обтёсывало об здание. Потом я упал, а когда пришёл в себя, то обе ноги были вывернуты в левую сторону. Слышал, как Максим кричал: «Лена!» И я её увидел: она лежала метрах в десяти. Я не мог к ней подойти, не мог встать», – вспоминает 30-летний Павел.

Его жена Елена Трещёва получила самые серьёзные травмы. Об операциях, реабилитации и инвалидности она рассказывала «Фонтанке». Её брата Максима автомобиль задел, вред его здоровью назвали несущественным. Их друг получил ссадины и ушибы. Ещё двое не выжили.

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По словам потерпевших, лично извинений от Касымова они так и не услышали. Перед заседанием он, как и на предварительном слушании, укрылся от их внимания в углу перед залом судьи Королёва. Свою вину в смертельной аварии он не отрицал с самого начала и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Это позволяет на треть сократить максимальное наказание. Представители родственников погибших лишили его такой возможности.

«По совокупности Касымову может грозить до 9 лет колонии. Мы будем настаивать на этом. Кроме того, уже заявлен гражданский иск», – уточнила адвокат Лина Ганелина, представляющая интересы четырех потерпевших. Исковые требования «порядка четырёх миллионов рублей», по её словам, в большинстве являются компенсацией затрат на лечение.