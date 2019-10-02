Жертвой студента с мечом в Куопио стала молодая украинка. Полиция ищет мотив

Убитая в профучилище Куопио 1 октября девушка – гражданка Украины. Эту информацию финским СМИ подтвердили 2 октября в посольстве Украины в Финляндии.

Жертва – 1996 года рождения, была замужем за финном и училась в колледже Savon ammattiopisto, где и произошёл инцидент. Она успела прожить в Финляндии два года, пишет Ilta-Sanomat.

Студент училища 1995 года рождения, коренной финн, напал на людей с холодным оружием в классе, где на тот момент находилось 20 человек, сообщает Yle. В результате одна девушка умерла, десять человек, включая нападавшего, получили ранения.

Под присмотром врачей находятся четверо.пострадавших, получивших лёгкие травмы, ещё двое, включая нападавшего, – в отделении интенсивной терапии в Центральной университетской больнице Куопио, их состояние стабильное. При задержании полиция выстрелила в него дважды, когда он отказался сложить оружие. Помимо меча у него был пневматический пистолет.

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Пока подозреваемый находится в реанимации, допросить его и выяснить мотив не представляется возможным. Знакомые подозреваемого утверждают, что тот хорошо учился, в школе над ним не издевались. За нападавшим никогда не замечалось жестокости. Возраст пострадавших – 15–50 лет. Семеро из них – женщины.

Дело расследуется по статьям УК «убийство» и «покушение на убийство», сообщила полиция.