Как в Новгороде. Депутаты «Литейного округа» готовятся провести заседание на улице у запертого совета

В Петербурге депутаты МО «Литейный округ», у которых сегодня должно пройти заседание, не могут попасть в закрытый на ключ муниципальный совет. Если открыть дверь не удастся, народные избранники проведут заседание на «площади» во дворе, как в древнем Новгороде собирали вече. Об этом «Фонтанке» 2 октября рассказал глава совета Арсений Афиногенов.

Фото: Команда «Яблока» на Литейном

«Если нам не удастся попасть внутрь, тогда проведем заседание прямо во дворе совета. Тут есть прекрасный двор, небольшая площадь, будем прямо как в Новгороде», – рассказал Афиногенов.

Четверо депутатов пришли в совет раньше назначенного срока. Безуспешно подергав дверь, они связались с Павлом Дайняком, главой совета предыдущего созыва. «По версии Павла Валерьевича, причина – выключенный свет. При этом в одной из комнат мы видели освещение, а в щель просматривался экран телевизора с изображением с камер наблюдения, тоже работающий. Возможно, за счет каких-то неведомых источников энергии», – добавил Афиногенов.

Напомним, 30 сентября двенадцать депутатов «Литейного округа» отстояли право провести первое заседание совета, на котором избрали главой совета Арсения Афиногенова, исполняющими обязанности замглавы – Софью Чистякову, а секретарем – Сергея Трошина. Павел Дайняк участвовать в заседании отказался. Депутаты также приняли временный регламент, в рамках которого заседания должны проходить каждую первую среду месяца.