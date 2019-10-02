Бассейн превращается... в храм РПЦ: как будет выглядеть огромная церковь на Васильевском острове после восстановления за 883 млн

Церковь Божией Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова после реконструкции вернется к дореволюционному облику. До этого она почти 80 лет была известна как уникальный бассейн для моряков-подводников. «Фонтанка» показывает эскизы интерьера и фасада здания, капитальная реставрация которых обойдется более чем в 883 млн рублей.

За счет федерального бюджета рабочим придется разобрать возведенные в советское время железобетонные перегородки, кирпичные стены и конструкции, восстановить центральный барабан и купол церкви и настенную живопись всех полукуполов, помещений и молельных залов. А также благоустроить территорию вокруг храма, там вымостят гранитом дорожки и посадят деревья.

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Церковь Божией Матери Милующей, высотой 42 метра, на 1800 человек, была заложена в Гавани в 1889 году в память коронования Александра III и Марии Фёдоровны. Храм освящен в 1898 году святым отцом Иоанном Кронштадтским и православным епископом Вениамином Ямбургским. С 1899 года по 1900 год в храме выступал известный по «кровавому воскресенью» поп Гапон — его проповеди собирали по 2–3 тысячи человек, и здание не вмещало всех желающих.

В советское время церковь была закрыта, а в 1932 году внутри был оборудован первый в СССР, и второй в мире после Англии, бассейн учебного отряда подводного плавания с башней с аванкамерой, где проходили обучение водолазы-спасатели. Роскошное внутреннее убранство церкви в процессе приспособления было полностью уничтожено. Храм и сейчас находится на территории Учебного отряда подводного плавания (в/ч № 70023), но само здание в 2012 году было передано РПЦ. Приказ о передаче храма был одним из первых документов, подписанных на посту министра обороны Сергеем Шойгу. А в планах было создание на базе церкви духовного центра Вооруженных сил и правоохранительных учреждений.