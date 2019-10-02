Опять скрипит потертое седло. Персонажи Михаила Боярского отвечают на вопрос, почему актер паркуется на встречке

"Вы сделали то, что вы должны были сделать, Д'Артаньян. Но может быть, вы сделали ошибку".

Скриншот Х/ф "Тартюф", реж. Ян Фрид, Россия, 1992

В ответ на вопрос корреспондента «Фонтанки» об автомобиле, припаркованном на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, артист сообщил, что ему «насрать». Что могли бы ответить персонажи Михаила Боярского на вопрос, почему артист паркуется на встречке: игра «Фонтанки».