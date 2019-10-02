Абхазия открывает границу с Грузией, закрытую после летних беспорядков в Тбилиси

Служба госбезопасности Абхазии сняла ограничения, которые были введены после июньских протестов в Грузии. Граница с соседней республикой открыта.

Об этом сообщается на сайте службы 2 октября. Иностранцы вновь могут пересекать границу, направляясь из Грузии в Абхазию, самих абхазов выпустят на территорию соседней страны.

Ограничения были введены в июне этого года, когда после визита российских парламентариев к грузинским коллегам местные жители начали акции протеста. Тогда же президент Владимир Путин запретил полеты в страну из России. 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за отмену этих ограничений, на следующий день в Нью-Йорке во время саммита ООН глава внешнеполитического ведомства встретился с коллегой из Грузии Давидом Залкалиани. Решение об открытии неба пока не принято.