«Летающая крепость» пала. Бомбардировщик времен Второй мировой разбился у аэропорта в штате Коннектикут в США

Как минимум три человека пострадали в результате крушения на взлетно-посадочной полосе аэропорта Брэдли. Аэропорт закрыт, очевидцы говорят о столбе дыма.

Инцидент, как сообщают местные СМИ, среди которых Fox News, произошел в 10 утра по местному времени. Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 «Летающая крепость» начал терять высоту, пытался приземлиться, упал на ВПП и, продвинувшись по инерции, влетел в стену ангара. После чего самолет загорелся. Спасательные службы и сотрудники аэропорта отправили в больницу трех человек с травмами. Есть ли еще жертвы падения, пока уточняется. Аэропорт закрыт.

