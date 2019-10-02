Заместителю гендиректора «Аэрофлота» предъявили обвинения в хищении 250 миллионов. Фигурантами в деле стали ещё трое

Заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова обвинили в хищении 250 миллионов рублей. Вместе с ним по делу проходят ещё три человека.

Как 2 сентября сообщает пресс-служба СК РФ, следствие просит заключить под стражу председателя коллегии адвокатов Московской области «Консорс» Александра Сливко, адвоката организации Дину Кибец, бывшего руководителя юридического департамента «Аэрофлота» Татьяну Давыдову и заместителя гендиректора Владимира Александрова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Александров с Давыдовой организовали заключение с вышеупомянутыми адвокатами 4 договоров на оказание юридических услуг. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО «Аэрофлот». В следующие два года Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ.

К гендиректору крупнейшей отечественной авиакомпании сотрудники ФСБ и СК пришли 1 октября. По данным СМИ, он мог завышать цены по контрактам через своих знакомых из коллегии адвокатов «Консорс».