Отрицают семейные ценности. Суд в Петербурге велел закрыть группы «ВКонтакте» российской ЛГБТ-сети

Две группы в социальной сети «ВКонтакте» по требованию прокуратуры и согласно решению Октябрьского районного суда Петербурга должны быть закрыты. В них распространяли запрещенную в России информацию.

О решении 2 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Прокуратура Петербурга присмотрелась к двум группам представителей ЛГБТ в России и нашла там пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Картинки, видео и прочие записи со сценами однополой любви между девушками и юношами, уверен надзор, отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям. Суд согласился, что все это доступно широкому кругу лиц, и велел группы закрыть. Одна из них уже недоступна, вторая все еще рассказывает о деятельности представителей ЛГБТ в России. В ней состоит больше 70 тысяч человек.