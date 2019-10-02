ПСК: тренд на развитие рынка ИЖК продолжится до конца года

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Банк России подвёл статистику по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) за восемь месяцев. Объём выданных кредитов, а также доля ипотеки в долевом строительстве продолжают расти. При этом наметился тренд на снижение ставки, о чём говорили эксперты ГК «ПСК». До конца года тенденция развития рынка ИЖК продолжится.

В августе ставка по ипотеке снизилась на 0.3 п. п. — до 9,3%, а средневзвешенная ставка составила 9.9%. Осенью этот показатель может дополнительно снизиться.

— Потенциал к снижению обеспечивает политика Центробанка по уменьшению ключевой ставки с шагом в 0.25 п.п., — объясняет руководитель отдела ипотечного кредитования ПСК Ирина Тютрина. — Сейчас банки готовят обновления для программ кредитования, пик которых придёт на ноябрь.

На фоне снижения ставок объём ипотечного кредитования в долевом строительстве за январь-август вырос на 4.8% — до 560 млрд руб. В ПСК это связывают с ещё одним фактором: специальными условиями, которые предлагают крупные банки.

— Один из наших ключевых партнёров Банк ВТБ (ПАО), предлагает минимальный первоначальный взнос от 10%, а ставка начинается от 9,6%. При этом банк выделяет категорию особых клиентов, для которых процентная ставка еще ниже — от 9.1%*. Эти условия действуют на аккредитованные в комплексы ЖК «Славянка», апарт-комплексе Like, ЖК Nobelius, — рассказывает Ирина Тютрина. — К тому же, в каждом из 15 наших банков-партнёров действуют льготные программы для многодетных семей. Наличие специальных банковских программ и рассрочки от застройщика позволяет покупателям не откладывать покупку до момента, когда стоимость квадратного метра вырастет из-за инфляции и выхода объекта на финальную стадию. Это даёт возможность совершить сделку по оптимальной цене, а позже воспользоваться рефинансированием на более выгодных условиях.

В ПСК доля ипотечных кредитов остаётся на высоком уровне: 45-47%. Основной объём приходится на ЖК комфорт-класса «Славянка», в проектах бизнес-класса к ипотеке прибегают реже. Средний размер кредита колеблется в зависимости от класса объекта в пределах 1,5-3 млн руб.

Узнать о всех ипотечных инструментах, доступных покупателям ПСК, количестве банков-партнеров можно в офисах продаж ГК «ПСК» или по телефону 8 (812) 640-38-38.

*Процентная ставка от 9,6% действует при первоначальном взносе от 10%. Проценная ставка от 9,1% действует при внесении первоначального взноса от 20%. Сумма кредита от 600 тыс рублей до 60 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет. ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Апарт-комплекс Like – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents