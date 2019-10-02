Дубль два: официально отдыхающий губернатор Беглов откроет новые станции метро после дождика в четверг
Губернатор Петербурга Александр Беглов пожертвует несколькими часами своего официального отпуска, чтобы поучаствовать в церемонии открытия станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Это «Фонтанке» подтвердили 2 октября в пресс-службе администрации губернатора.
Торжественная церемония состоится 3 октября, ближе к вечеру дождливого, судя по прогнозам, четверга. Красную ленточку с надписью «Фрунзенский радиус» Беглов, официально отдыхающий с 30 сентября по 13 октября, перережет на одной из станций. Напомним, что на прошлой церемонии «открытия», которая прошла 5 сентября в районе станции метро «Шушары», градоначальнику не понадобились ножницы – он оставил станции закрытыми для пассажиров.
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Справка:
История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.
Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу-2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.
После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.
«Фонтанка» выяснила, что количество недоработок измерялось десятками, а на 5 сентября станции не прошли проверку Ростехнадзором и не получили заключение о соответствии. Заветную бумагу, подтверждающую готовность станции, Ростехнадзор выдал 1 октября.