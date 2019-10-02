ГАТИ проверила парковки в трех районах Петербурга, больше половины - с нарушениями

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга провела выборочный мониторинг парковок в Калининском, Выборгском и Приморском районах. Проверялось, как соблюдаются требования к содержанию стоянок.

Как сообщает 2 октября пресс-служба ведомства, из 40 проверенных автомобильных парковок 14 содержатся в удовлетворительном состоянии, а вот на 26 нашли нарушения. Большинство замечаний касались состояния ограждений и прилегающей территории.

Так по итогам проверки были оштрафованы за нарушения арендаторы парковок по адресам:

Северный проспект, напротив дома 91, корпус 1 (арендатор ООО «Максимус»), – на 30 тысяч рублей;

улица Есенина, у дома 1, корпус 1 (арендатор ООО «Нафта Системы»), – на 100 тысяч рублей (за несогласованное размещение ограждения арендованной территории и содержание ограждения и прилегающей территории);

Шуваловский проспект, напротив дома 51, корпус 1, литера А (арендатор ИП Кудрявцев Петр Иванович), – на 30 тысяч рублей;

Шуваловский проспект, западнее дома 28 по Авиаконструкторов (арендатор ООО «Триада»), – на 30 тысяч рублей.

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Некоторые арендаторы оперативно устранили нарушения. Так произошло, например, с парковками на улице Шаврова (участок 37, арендатор – ООО «Авангард»), у дома 2, литера А, по Поэтическому бульвару (арендатор ООО «Триумф») и напротив дома 5, корпус 1, по Глухарской улице (арендатор ООО «Регион»).

В ГАТИ намерены проверить, как содержатся автомобильные парковки во всех районах города.