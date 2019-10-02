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02.10.2019 18:06
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«Я подвозил ее домой, но у нас ничего не было». Наставник «Юнармии» из Подмосковья отрицает обвинения в педофилии

В Щелковском районе Подмосковья на руководителя патриотического клуба для несовершеннолетних подано заявление о сексуальном преступлении. 43-летний  бывший военнослужащий Алексей Наавгуст, у которого проходят подготовку полторы тысячи воспитанников «Юнармии», заподозрен в интимной связи с 15-летней школьницей.

Заявление в полицию подала директор 2-й школы поселка Фряново, сообщил «Фонтанке» 2 октября сам Наавгуст.

«В понедельник девочку уже опросили полицейские. Она подтвердила, что у нас что-то было. Но показания она давала под давлением и потом об этом пожалела», – уточнил он.

По словам Наавгуста, тень на его репутацию бросили также соседи.

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«Они рассказали, что я с этой школьницей целовался. Но я просто подвозил ее к дому. Мы сидели и разговаривали в машине», – говорит начальник клуба.

Пообщаться с директором школы Еленой Мариночивой «Фонтанке» не удалось. Женщина находится на больничном, сообщили в ее приемной.

Предполагаемая потерпевшая завела в соцсети «ВКонтакте» несколько аккаунтов. Под некоторыми фотографиями отметился Наавгуст. «Красотка», – прокомментировал он один из снимков. Девочка его поблагодарила, обратившись по имени.

По словам Наавгуста, девочка воспитывается отцом, мать умерла. 

«Все мои действия были с ним согласованы, он тоже в шоке от поданного заявления и слов дочери, – утверждает наставник юнармейцев. – Меня пока не опрашивали и даже не звонили».

Наавгуст, по данным СПАРК, является председателем АНО «Спортивный клуб «13-я сборная бригада». Организация проводит тренировки для несовершеннолетних. Они занимаются строевой и огневой подготовкой, обращаются с оружием. На сайтах щелковских учреждений, связанных с патриотическим воспитанием, Наавгуст указывается как глава штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Щелковского района.


© Фонтанка.Ру
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