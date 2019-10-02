Бэтмобиль с ночным видением, тепловизором и лазерным прицелом продают в Рунете

Копия автомобиля Бэтмена из фильма «Бэтмен против Супермена» выставлена на продажу в интернете. За двухместный автомобиль, который числится в каталоге как купе, просят более 50 миллионов рублей, при этом ездить по улицам на нём нельзя.

Машина была построена в США в 2018 году. Как говорится в описании на Auto.ru, это «довольно точная копия киношного бэтмобиля». Уже в России она подверглась доработке, но не ради соответствия «оригиналу», а ради фишек. Бэтмобилю добавили автоматические двери, гидравлические амортизаторы и спортивный съемный руль, а также прибор ночного видения, тепловизор и лазерный прицел, который, правда, бесполезен, поскольку пушка спереди – всего лишь макет.

Сведений о моторе, динамике и максимальной скорости модели не приводится. На оригинальном бэтмобиле стоит 5-литровый V-образный 8-цилиндровый 500-сильный двигатель, агрегатированный с автоматической коробкой передач.

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Хотя подвеску доработали уже в России, выезжать на дороги общего пользования на автомобиле нельзя: он не пройдёт регистрацию в ГИБДД. На территории России он будет находиться в Москве в клубном автомобильном пространстве, где «создан идеальный микроклимат и абсолютная безопасность для хранения суперкаров», отмечается в объявлении.

Это уже второй бэтмобиль, привезенный в Россию. Первым была копия машины из фильма Тима Бёртона 1989 года, проданная в 2016 году более чем за 75 миллионов рублей. В мире существует несколько десятков копий бэтмобилей, а настоящих машин, использованных на съемках, – считаные единицы.