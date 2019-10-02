3 миллиарда на выставку – это «рыночно». Ростех ответил «Фонтанке» о небывалых тратах России на «Экспо-2020»

«Дочка» госкорпорации «Ростех» АНО «Национальный выставочный оператор» ответила «Фонтанке» о целесообразности рекордных трат из бюджета на участие России во всемирной выставке «Экспо-2020», которая пройдёт в Дубае. Ранее стало известно, что структура Ростеха освоит 3,2 млрд рублей в рамках подготовки и проведения выставки.

«Цена контракта является рыночной и релевантной объему оказываемых услуг. Единый исполнитель определен Минпромторгом на основании требований, установленных Федеральным законом о закупках 44-ФЗ», – сообщили «Фонтанке» 2 октября в «дочке» Ростеха.

Задача АНО «Национальный выставочный оператор» – организация «под ключ» участия государства, государственных и частных компаний в наиболее значимых для РФ выставках в стране и за рубежом, уточнили в компании.

«Это первый в России выставочный оператор такого масштаба, с соответствующим набором компетенций. Организация создавалась с учетом наработок и опыта Ростеха, который ежегодно организует участие 800 своих дочерних компаний и других российских предприятий в десятках выставочных мероприятий по всему миру. В том числе, Ростех является организатором знаменитого салона МАКС в Жуковском, а также успешно выступил организатором российской экспозиции на «Экспо-2015» в Милане», – пояснили в ведомстве Героя России Сергея Чемезова.

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«Национальный выставочный оператор» был создан в апреле 2019 года. Заказ от Минпромторга стал его первым подрядом. Подрядчик был выбран на основе запроса котировок, уточнили «Фонтанке» в Ростехе.

Расходы России на «Экспо» в Дубае будут рекордными. В 2010 году на всемирную выставку в Шанхае РФ потратила 1,5 млрд рублей. В 2015 году в Милане – более 2 млрд рублей. «Экспо-2020» пройдёт в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.