Элтон Джон в рамках своего последнего турне выступит в Финляндии. России в гастрольном графике нет

В рамках мирового турне Farewell Yellow Brick Road британский певец Элтон Джон выступит в Хельсинки следующей осенью.

Второго октября стало известно, что в Хельсинки состоятся два концерта звезды – 22 и 23 сентября. Шоу принимает «Хартвалл арена», продажа билетов откроется 11 ноября.

В графике гастрольного тура Россия пока не значится. Турне The Farewell Yellow Brick Road началось в Америке в сентябре прошлого года и закончится в 2021-м. В его рамках легендарный певец даст более 350 концертов на пяти континентах.

Ранее Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в лицемерии из-за его комментария про жизнь ЛГБТ-сообщества в России. Обращение он опубликовал в своём инстаграме. Перед премьерой нового байопика о певце "Рокетмен" для российского проката вырезали несколько сцен общим хронометражем в пять минут, в частности постельную сцену.