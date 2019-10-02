Элтон Джон в рамках своего последнего турне выступит в Финляндии. России в гастрольном графике нет
В рамках мирового турне Farewell Yellow Brick Road британский певец Элтон Джон выступит в Хельсинки следующей осенью.
Второго октября стало известно, что в Хельсинки состоятся два концерта звезды – 22 и 23 сентября. Шоу принимает «Хартвалл арена», продажа билетов откроется 11 ноября.
В графике гастрольного тура Россия пока не значится. Турне The Farewell Yellow Brick Road началось в Америке в сентябре прошлого года и закончится в 2021-м. В его рамках легендарный певец даст более 350 концертов на пяти континентах.
Ранее Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в лицемерии из-за его комментария про жизнь ЛГБТ-сообщества в России. Обращение он опубликовал в своём инстаграме. Перед премьерой нового байопика о певце "Рокетмен" для российского проката вырезали несколько сцен общим хронометражем в пять минут, в частности постельную сцену.
Справка:
Сэр Элтон Джон – культовый британский музыкант, кавалер ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр. Самый продаваемый британский поп-певец, семь дисков которого стартовали с первых строчек Billboard 200. Среди его хитов - Your Song, Rocket Man и отмеченный "Оскаром" Can You Feel The Love Tonight. Певец активно участвует в борьбе с ВИЧ и СПИДом. Основанный музыкантом в 1992 году фонд собрал на это 450 млн долларов.
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