Элтон Джон в рамках своего последнего турне выступит в Финляндии. России в гастрольном графике нет

Справка:

Сэр Элтон Джон – культовый британский музыкант, кавалер ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр. Самый продаваемый британский поп-певец, семь дисков которого стартовали с первых строчек Billboard 200. Среди его хитов - Your Song, Rocket Man и отмеченный "Оскаром" Can You Feel The Love Tonight. Певец активно участвует в борьбе с ВИЧ и СПИДом. Основанный музыкантом в 1992 году фонд собрал на это 450 млн долларов.