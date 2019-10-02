Смольный собирается потратить полмиллиарда на расселение трех аварийных домов. Новые адреса подыщут для 200 человек

Правительство города опубликовало проект трехлетней программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Санкт-Петербурга. В нее загнали три дома и 460 млн рублей.

Проект программы опубликован 2 октября на сайте Смольного. В нем идет речь о расселении домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года и к работе с которыми необходимо привлекать средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Из 460 млн рублей фонд возьмет на себя 144 млн, остальное — городской бюджет. В 2020–2021 годах предполагается расселить 3,9 тысячи квадратных метров жилья, переселят 194 человека.

На начало года в Петербурге 239 человек подлежали переселению из 5 домов, которые признаны до 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Сейчас их три, адреса назвали в Жилкоме: 1-я линия Васильевского острова, д. 26, лит. А2, Большой Сампсониевский пр., д. 21, лит. А, и Турбинная ул., д. 11, лит. А.