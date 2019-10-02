Зашли в тыл. Хитрости с закупками в Военной академии имени Хрулева закончились для офицеров колонией и миллионами

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес 2 октября приговор двум офицерам Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва, майору Сергею Максимову и старшему лейтенанту Андрею Зырину, а также трем гражданским, среди которых учредители ООО «СевЗапТрейдинг» Павел Клименко и Кирилл Летягин. Они обвинялись в хищении имущества Минобороны в особо крупном размере.

Суд восстановил цепочку преступления. Так, в ходе процесса убедительными оказались доказательства того, что Зырин и Максимов были включены в состав контрактной службы. Они разрабатывали планы закупок, их обоснования, определяли цену контракта, способ подбора поставщика и так далее. В 2015 году Зырин договорился с бизнесменами Клименко и Летягиным о том, что будет им предоставлять все данные по закупкам и способствовать их победе в конкурсах. За это он должен был получать часть сумм, которые фирма получала за выполненные работы. Так как «СевЗапТрейдинг» имела преимущество в конкурсе, то и выигрывала его по явно завышенной стоимости контракта.

Делом Максимова было прикрывать «бизнес» Зырина перед начальством. Таким образом с 8 декабря 2015 года по 22 сентября 2017-го фигуранты получили дополнительную «прибыль» в 5 348 116 рублей 49 копеек.

На суде ни один из подсудимых вину не признал. Тем не менее суд признал их виновными. Зырина лишили воинского звания и приговорили к лишению свободы сроком на 3 года в колонии общего режима, Клименко – 2,5 года, а Летягину – 2 года. Максимову придется выплатить индивидуальный штраф в размере 200 000 рублей. Еще одному фигуранту, женщине, помогавшей группе с оформлением документов, наказание назначено в виде 1,5 года условно.

Помимо срока фигурантам придется выплатить 5 348 116 рублей 49 копеек. Именно на эту сумму Министерство обороны заявило гражданский иск.