За смертельную стрельбу на парковке в Выборгском районе правнук Героя России получил 9,5 лет колонии

Приговор за убийство, покушение на него и незаконное хранение оружия правнук водрузившего на Рейхстаг красное знамя пехотинца услышал 2 октября в Выборгском районном суде. Рамазан Исмаилов настаивает на самообороне и случайной находке.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, Исмаилов не стал отрицать, что от выпущенной им вечером 1 марта 2018 года на парковке возле 1-го дома по улице Сикейроса пули скончался Абу Давлетбаев и был ранен Дмитрий Андрианов. Однако он настаивает, что первыми стреляли оппоненты, а он лишь отвечал. Пистолет ТТ, утверждал на заседании Исмаилов, он нашел под ногами и понятия не имел, «является ли он боевым, огнестрельным, травматическим или другим оружием». Суд его объяснения убедительными не счел и признал виновным по трем эпизодам. Отбывать срок в 9,5 лет он будет в колонии строгого режима.

Как ранее писала «Фонтанка», встреча на Сикейроса состоялась по требованию убитого Давлетбаева. Чтобы потребовать у бизнесмена Леонида Буслаева долг, 700 тысяч рублей, он позвал с собой троих приятелей, а должник пригласил ныне осужденного. Разговор вышел на повышенных тонах, перерос в драку, а затем и в убийство. Раненого Андрианова спасли врачи.

При задержании Исмаилов «похвастался» родней. Его дед, Абдулхаким Исмаилов, попал на всемирно известный кадр, когда 2 мая 1945 года с сослуживцами водрузил красное знамя на Рейхстаг. В 1996 году ему было присвоено звание Героя России, он умер на 94-м году жизни, похоронен в родовом селе Чагаротар в Дагестане.

Изучая брошенный на месте стрельбы пистолет, оперативники пришли в квартиру Андрея Масленикова на Васильевский остров. Во время обыска он не выдержал и открыл огонь, попытка обезвредить и задержать бывшего бойца ВДВ закончилась его добровольной смертью.