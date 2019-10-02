«Я вас всех убью». Владелец незаконного автосервиса попытался отстоять имущество от посягательства чиновников

Демонтаж автосервиса и автомойки в Приморском районе начался со стычки сотрудников Смольного с представителями бизнеса. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом Петербурга, 2 октября чиновники пришли освобождать участок на Комендантском проспекте, вблизи дома 41. Но столкнулись с сопротивлением.

«Мужчина вёл себя агрессивно, толкал сотрудников комитета, угрожал физической расправой, препятствовал проведению работ», – прокомментировали в пресс-службе ККИ. На видеозаписи также можно увидеть, как предприниматель просит дождаться юристов, «клянется мамой» и обещает лишить жизни тех, кто посягает на его имущество.

Смотреть в новом окне Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Реклама

Доводы не произвели впечатления на чиновников. Ранее они установили, что ООО «Виктори», с которым город разорвал договор аренды еще в мае, уже более полугода использует землю в 335 кв. м без разрешения. Предприниматель попытался защитить имущество от сноса в суде, но арбитраж встал на сторону властей. Чиновники предоставили ООО «Виктори» право самостоятельно освободить участок, но оно шансом не воспользовалось.

ККИ позвал на помощь полицию, поддержка которой помогла чиновникам приступить к демонтажу. Предпринимателям назначен штраф в размере 90 тыс. рублей за незаконное размещение элемента благоустройства.