Командиру сгоревшего в Москве «Суперджета» предъявлено обвинение. Он вину не признает

Командиру сгоревшего в Шереметьево самолёта SSJ-100 Денису Евдокимову предъявил обвинение Следственный комитет.

«Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. «Аэрофлот» оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование», – 2 октября подтвердили «Фонтанке» в «Аэрофлоте».

По данным ТАСС, мера пресечения не связана с лишением свободы. Евдокимов вину не признаёт. По информации в СМИ, пилоту вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 263 УК РФ). По этой статье было возбуждено дело сразу после крушения.

Воздушное судно загорелось на взлётно-посадочной полосе столичного аэропорта вечером 5 мая. Погиб 41 человек, в том числе дети.