Софийскую перекрыли грузовик и опрокинутая легковушка. Растут пробки

Мощные пробки образовались на Софийской улице вечером 2 октября из-за ДТП с «перевёртышем».

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Форд Фокус» опрокинулся набок, а грузовик перегородил проезжую часть. Он, по сообщению пользователей «Яндекс.Навигатора», вылетел на встречную полосу.

По словам очевидца, грузовик стоит поперёк дороги в сторону Колпино, непосредственно на развороте стоит подбитый ВАЗ-2115, а «перевёртыш» лежит на полосе в сторону Петербурга.

Реклама

На месте ДТП садился вертолёт, однако, как пишет Александр, он «улетел, никого не прихватив».

По данным «Яндекс.Карт», пробка в сторону Санкт-Петербурга достигает 4 километров, в сторону Колпино – почти 3, затруднены и съезды с КАД.