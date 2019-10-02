«Окна били ногами»: пассажиры горевшей маршрутки рассказывают, как спаслись

Среди пострадавших в огненном ДТП утром 2 октября на Волхонском шоссе – маленькая девочка. В соцсетях показывают обгорелый скелет маршрутки, а её пассажиры рассказывают, как им приходилось вылезать через окна.

«Мазда», влетевшая в маршрутку, по словам очевидцев, пошла на обгон через сплошную. Двери автобуса заблокировало от удара, кроме того, правым бортом он упёрся в бордюр, поэтому людям пришлось вылезать через окна. «Били стёкла подручными предметами. В салоне отсутствовали молоточки для разбивания окна, били ногами. Вытаскивали всех через левую сторону. У многих разбиты лица», – рассказывает Павел в «ДТП и ЧП». «Мужчины – молодцы, выбили стекла и помогали всем выпрыгивать из маршрутки», – добавляет Жанна.

По данным УГИБДД, в маршрутке пострадали семь пассажиров и водитель, 43-летний мужчина. «Дорожный инспектор» уточняет, что госпитализированы шесть человек. По данным 47news, среди травмированных – пятилетняя девочка, у неё, по предварительной информации, переломы и сотрясение. Ещё одной девушке лет 18, остальные взрослые. Все успели вылезти за считанные минуты, пока автобус не вспыхнул.

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Подписчица «Транспортного коллапса» Ирина вместе с большинством пассажиров попала в 26-ю больницу на улице Костюшко. Самые серьёзные травмы, по её словам, у водителя: перелом рёбер и разрыв селезёнки. Анна тоже ехала в маршрутке: «Девочка маленькая ранена, ещё пару мужчин очень неслабо ранены. И так, по мелочи у остальных. Нам повезло». Пассажир, сидевший рядом с водителем, не был пристёгнут и ударился о стекло; а девочка (она была с мамой) – лбом о поручень, пишет участник «ДТП и ЧП» под ником Миямото Мусаси. Сам он позвонил в «112» и «после 7-минутного диалога, одновременно выпрыгивая из стекла автобуса, пошёл ловить транспорт в другую сторону». Минут через 15 после аварии, по его словам, прибыла первая машина МЧС, спустя минут пять – две скорые и реанимация, потом ещё одна скорая, уже минут через 30, а затем уже ГИБДД.

«Я была там, когда уже вовсю полыхало. Подобрала восемь человек из той маршрутки. Один из них – тот, который пытался его [водителя «Мазды»] вытащить. Он только лицо ему повернул, чтобы не видели. Они в шоковом все. На работу поехали», – рассказывает Наталия.

Водитель «Мазды» погиб. Ранее «Фонтанка» цитировала очевидца, пытавшегося спасти его: «Тянул как мог. Из-под торпеды огонь с дымом прямо в лицо. Дальше не смог. Парень молодой был, не пристегнутый». В соцсетях нашли страницу погибшего мужчины, ему было всего 30 лет.