Банкротам-физлицам предлагают списывать долги по штрафам и налогам: законопроект внесен в Госдуму

Государственная дума рассмотрит законопроект о списании долгов перед бюджетом гражданам-банкротам. Сейчас такая возможность есть лишь у индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает портал Думы 2 октября, процедура банкротства физических лиц прежде не была предусмотрена в Бюджетном кодексе, и законопроект призван исправить эту ситуацию — в случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги в бюджет по платежам, например налогам, административным штрафам и тому подобному. Появится и возможность списать долги перед бюджетом, если гражданин освобожден от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии или помилования.

Напомним, что действующая версия закона о банкротстве предполагает, что с банкрота списывают кредиты и другие долги, но ему приходится платить штрафы ГИБДД и налоги.