«Зенит» пропустил семь голов от «Бенфики» в юношеской Лиге чемпионов УЕФА

Поражением молодежной команды футбольного клуба «Зенит» завершился матч второго тура юношеской Лиги чемпионов против «Бенфики» в среду, 2 октября, на стадионе «Смена». Петербуржцы уступили со счетом 1:7.

Единственный гол за «Зенит» забил на 75-й минуте с пенальти полузащитник Вадим Симутенков. У «Бенфики» отличились Тьягу Говейя (голы на 15-й и 52-й минутах), Умару Эмбалу (2), Тьягу Данташ (20), Роналду Камара (48), Гонсалу Рамуш (56) и Жаир Тавареш (81).

Таким образом, «Зенит» потерпел уже два поражения в первых двух турах и занимает последнее место в своей группе.

Напомним, что взрослая команда «Зенита» также проведет 2 октября матч против «Бенфики» на «Газпром Арене». Начало матча в 22.00.

Юношеская Лига чемпионов проводится с сезона-2013/14. В турнире участвуют молодежные составы не старше 19 лет тех же 32 клубов, которые представлены на групповом этапе взрослого турнира.