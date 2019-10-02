МегаФон переманит геймеров у других операторов

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МегаФон первым из российских операторов заключил соглашение с Blizzard Entertainment.

Теперь на новом портале «МегаФон Игры» можно получить доступ и скидки к ряду мировых игр-бестселлеров. Для собственных абонентов МегаФон приготовил дополнительные бонусы – например, бесплатных мобильный интернет-трафик к играм и сервисам Blizzard. Эксперты прогнозируют, что это позволит МегаФону переманить часть абонентов-геймеров у других операторов.

«Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране», – отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

В рамках сотрудничества МегаФона и Blizzard Entertainment, одного из крупнейших производителей компьютерных игр в мире, с октября 2019 года на портале «МегаФон Игры» можно приобрести карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм от Blizzard, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Оплату на портале можно осуществить со счета мобильного телефоны, причем, на цифровые копии таких популярных игр, как World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

Для собственных абонентов МегаФона предусмотрел ряд бонусов. Среди них – бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, в том числе – к Hearthstone одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах.

Эксперты прогнозируют высокий интерес к порталу «МегаФон Игры» у геймеров, независимо от того, являются ли они абонентами МегаФона. «У обеих компаний в России аудитории схожи по многим параметрам, и один из них – вовлечённость, лояльность бренду. Поэтому выпустив на рынок «МегаФон Игры» с доступом и скидками на самые популярные в мире игры, «МегаФон» может переманить к себе какую-то часть аудитории других операторов. Это будут абоненты-геймеры, низколояльные к своим операторам и легкие на подъем, если речь идёт о фишках и бонусах от мирового разработчика игр»», – уверен Денис Кусков, гендиректор ИА «ТелекомДейли».

Главный редактор портала Vilianov.com Сергей Вильянов отмечает, что геймерское сообщество стало одним из главным драйвером продаж продвинутых цифровых продуктов и сервисов. «Производители оборудования отметили, что в России по итогам 2018 года рост потребления геймерских решений вырос на 30-40%, и 2019 год обещает сохранить высокие темпы роста, – напоминает он. – Причем теперь геймеры предпочитают не только ПК и консоли, но и мобильные устройства. Уже есть игровые смартфоны – например, ASUS ROG Phone. Партнерство МегаФона с Blizzard Entertainment в этом плане очень органично, потому что аудитории обеих компаний охватывают все возрастные группы. Люди постарше, которые не любят оставлять данные банковских карт на игровых ресурсах, оценят легкость оплаты традиционных игровых продуктов Blizzard по мобильному номеру. Молодые пользователи игр на переносных устройствах могут быть привлечены не только самым быстрым мобильным интернетом, по версии Ookla, но и безлимитным трафиком даже при нулевом балансе. Все это в совокупности может повлиять на смену оператора в сплоченном и мотивированном игровом сообществе, которое постоянно прирастает».

«МегаФон продолжает развивать экосистему, которая базируется на мобильной сети, но выходит за пределы классических услуг мобильной связи, – комментирует гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. – Продукты Blizzard имеют миллионную аудиторию, а в сети МегаФона – треть населения страны, понятно, что компании имеют обоюдный интерес. Для МегаФона это также дополнительный источник дохода за счет мобильных платежей за игры, но в России это все еще небольшой рынок».