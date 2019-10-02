Ладожский мост разведут ради польских яхтсменов. После летних приключений под Петербургом они решили испытать осенние

Мост через Неву на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти разведут на 45 минут утром 3 октября. Дорожники будут пропускать яхту, которая этим летом уже успела застрять под Петербургом из-за погоды.

Как сообщает 2 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10:00 до 10:45 четверга на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто движение транспорта. Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино, разведут, чтобы вниз по Неве могла пройти яхта Lady Dana 44 с максимальным высотным габаритом 21,5 метра.

На яхте ходят польские любители арктических кругосветок. Под Ладожским мостом они уже проходили в октябре 2018 года и в июне 2019-го. Причем в последний раз получилось не сразу: из-за жары разводку моста переносили дважды. Согласно правилам, разводить переправу можно, только если температура наружного воздуха не превышает +25 ?С, а скорость ветра не более 15 м/с.