Уходящий вместе со штормом от Петербурга циклон на неделю сменится северным ветром. Он принесет снег

С высокой вероятностью к концу недели на головы петербуржцев посыпется мокрый снег, а ночные температуры скатятся до отрицательных. Антициклон придет уже завтра.

О погодной перспективе «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, 3 октября небо над городом и Ленинградской областью займут облака, пришедшие с севера. Они существенно снизят градус, напомнив горожанам, что зима близко. Резкие перемены можно ждать через пару дней: если в рабочие будни будет еще лить, то в выходные и в начале второй недели октября осадки кристаллизуются и превратятся в мокрый снег.

«Вероятность очень велика», – добавил синоптик.

Он также отметил, что холод пока неокончателен, примерно через неделю снова может прийти циклон с Атлантики, а вместе с ним и немного тепла.

Накануне, 1 октября, погода то и дело заставляла горожан всматриваться в небо. Оттуда лило, светило, а под вечер Петербург украсила двойная радуга. Шторм закрыл дамбу и заставил жителей Северной столицы стоять в пробках.