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02.10.2019 18:00
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Золотая осень в Пушкинском районе

Жителей Пушкина и «Царскосельских холмов» ждёт насыщенный интересными событиями месяц.

Золотая осень в Пушкинском районе

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В первые выходные октября в Государственном музее-заповеднике «Павловск» пройдет четвёртый международный фестиваль «Кофе& Jazz». Гости фестиваля смогут насладиться осенней красотой одного из лучших пейзажных парков мира под джазовый аккомпанемент и аромат настоящего чёрного кофе. В парке будет организовано шесть музыкальных площадок. Специальные гости праздника – музыканты из жаркой Кубы. Для кофейных гурманов в Круглом зале Павловского парка откроется кофе-мастерская, в которой опытный бариста приготовит авторские кофейные напитки и поделится профессиональными секретами. Вход по билетам в парк (0+).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

С 15 по 20 октября в Пушкине будет проводиться III международный фестиваль молодежных любительских театров «Театр. Осень. Пушкин». В нём примут участие артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, Барановичи (Беларусь), Стокгольма (Швеция).  Пригласительные билеты на спектакли можно получить в фойе дома молодежи «Царскосельский» по будням с 19 до 21 часа (16+).

5 октября в 13.00 Центральная районная детская библиотека г. Пушкина приглашает детей старше 12 лет на познавательно-развлекательную программу «Подарки осени». Школьникам предстоит прогулка по лесным тропинкам, веселые игры и конкурсы.

В этот же день библиотека в Павловске приглашает пожилых людей на праздничную программу «Золото прожитых лет».  

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

6 и 13 октября в библиотеке «Ласточка» состоится моноспектакль «Замужем за империей». Две части пьесы посвящаются 290-летию со дня рождения Императрицы Екатерины II. Этюд памяти Майи Плисецкой «Роковая Кармен» поставят здесь же 9 октября в 12.00 (16+).

Центральная детская библиотека 12 октября приглашает своих маленьких читателей в сказочный мир поэта и писателя Сергея Григорьевича Козлова, автора любимых многими литературных и мультипликационных героев – Ёжика в тумане, и Львёнка и Черепахи (6+).

Жизни и литературной судьбе Максима Горького будет посвящена встреча в библиотеке «Ласточка» 15 октября в 11.00. Поклонников творчества Гоголя ждут здесь на вечер-портрет 17 октября в 13.00. Моноспектакль «В поисках потерянного рая» к 120-летию В. Набокова состоится 18 октября в 13.00 (16+).

Знаменитый Царскосельский лицей, где учился Александр Сергеевич Пушкин, 19 октября планирует познавательно-развлекательную программу «Мы празднуем Лицея день заветный...» (12+).

22 октября в библиотека-филиал №1 в Павловске приглашает на лекцию к 205-летию со дня рождения Ю. Лермонтова (12+).

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Пушкинский дом культуры организует в октябре фестиваль творчества для ветеранов «Золотая осень». В нём могут принять участие жители Пушкинского района от 55 лет и старше. Гала-концерт победителей пройдёт 11 октября. В этом году фестиваль  посвящен 75-летию Победы советского народа в ВОВ. Участники элегантного возраста продемонстрируют свои вокальные и поэтические способности, примут участие в конкурсе чтецов, выступят в хореографическом жанре и театральных постановках.

19 октября Пушкинский Дом культуры в тринадцатый раз проведёт фестиваль авторской песни «Равноденствие» (18+).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Дом молодёжи «Царскосельский» 5 октября приглашает на комедию положений «Идеальная жена» (18+). А 13 октября маленьких гостей ждут на детском спектакле «День рождения кота Леопольда». Спектакль был награждён дипломами на фестивале «Театры Санкт-Петербурга детям» (0+).

На сцене Дома молодёжи «Царскосельский» 20 октября запланирован кинопоказ спектакля театра имени Пушкина (Москва) «Вишнёвый сад» (16+).

20 октября 2019 года на территории Павловского парка стартует легкоатлетический пробег, посвященный 131 -летию со дня основания первого бегового клуба на территории Пушкинского района. Организаторы приглашают любителей и спортсменов пробежать полумарафон (21 км), 10 км, 3 км (а для детей- 1 км и 400 м) в компании единомышленников. Подать заявку на участие можно до 10 октября.

В Музейно-выставочном комплексе «Павловск» гостей ждет насыщенная культурная программа. 6 октября откроется выставка «Над нами Красный крест». 20 октября состоится лекция об императоре Павле I, а 13 и 27 октября встреча будет посвящена его супруге императрице Марии Фёдоровне. 20 и 27 октября в 12.00 пройдут концерты классической музыки (12+).

Готовые и строящиеся квартиры в малоэтажных жилых комплексах с индивидуальным отоплением от застройщика: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с жилыми комплексами «Образцовые кварталы»), строительная компания ООО «Терминал-Ресурс». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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