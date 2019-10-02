Памфилова: Подано 184 иска об отмене выборов. Петербург — в лидерах
Почти 200 исков подано после единого дня голосования в России. В основном речь идет о муниципальных выборах, и лидирует по числу заявлений в суд Петербург. Об этом на расширенном заседании научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии 2 октября заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«У нас сейчас 184 исковых заявления об отмене итогов голосования, результатов выборов всех уровней в 9 регионах из 85 (субъектов)», – приводит слова Памфиловой РИА Новости.
Глава Центризбиркома добавила, что 4 иска подано по поводу выборов высших должностных лиц в двух регионах – Забайкалье и Санкт-Петербурге.
Что касается выборов в парламенты регионов, то поступило 15 судебных заявлений в четырех субъектах.
«По выборам депутатов представительных органов муниципальных образований было подано 165 исковых заявлений в 5 субъектах РФ... из них 72% – это иски по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге, 133 иска по муниципальной кампании в Санкт-Петербурге», – сообщила Памфилова.
Напомним, глава ЦИК ранее возложила ответственность за скандальные муниципальные выборы в Северной столице на горизбирком. Его работа признана неудовлетворительной. Прозвучала из уст Памфиловой и фамилия спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова.
Справка:
Муниципальные выборы в Петербурге прошли одновременно с губернаторскими 8 сентября. Чтобы подвести их результаты, избирательным комиссиям муниципальных образований потребовалось десять дней: кое-где окончательное решение не принимали вплоть до 18 сентября. За это время во многих муниципалитетах избиркомы устроили пересчет голосов, в результате которого оппозиционные кандидаты потеряли мандаты. Выборы вообще прошли с многочисленными скандалами: начиная с 8 сентября петербургский избирком получил 1600 обращений, касающихся голосования за кандидатов в органы местного самоуправления.