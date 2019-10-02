Памфилова: Подано 184 иска об отмене выборов. Петербург — в лидерах

Почти 200 исков подано после единого дня голосования в России. В основном речь идет о муниципальных выборах, и лидирует по числу заявлений в суд Петербург. Об этом на расширенном заседании научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии 2 октября заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«У нас сейчас 184 исковых заявления об отмене итогов голосования, результатов выборов всех уровней в 9 регионах из 85 (субъектов)», – приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Глава Центризбиркома добавила, что 4 иска подано по поводу выборов высших должностных лиц в двух регионах – Забайкалье и Санкт-Петербурге.

Что касается выборов в парламенты регионов, то поступило 15 судебных заявлений в четырех субъектах.

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«По выборам депутатов представительных органов муниципальных образований было подано 165 исковых заявлений в 5 субъектах РФ... из них 72% – это иски по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге, 133 иска по муниципальной кампании в Санкт-Петербурге», – сообщила Памфилова.

Напомним, глава ЦИК ранее возложила ответственность за скандальные муниципальные выборы в Северной столице на горизбирком. Его работа признана неудовлетворительной. Прозвучала из уст Памфиловой и фамилия спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова.