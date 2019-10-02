Первый в России триатлон Ironman пройдет в Петербурге
Санкт-Петербург стал первым городом в России, который примет престижные соревнования по триатлону Ironman. Как сообщает пресс-служба Смольного, мероприятие пройдет в июле 2020 года.
Гонка будет проходить в формате Ironman 70,3 (сумма миль, которые в общей сложности нужно преодолеть). Это более короткая дистанция, составляющая половину классического Ironman: 1,9 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег. Формат известен также как Half Ironman, то есть «половина железной дистанции».
Предполагается, что беговая часть пройдет на территории Крестовского и Елагина островов, заплыв — на Гребном канале, а велосипедный маршрут будет проложен через Елагин остров, Приморское шоссе и Кольцевую автодорогу. В среднем гонка Ironman длится около 10 часов.
Как подчеркнули «Фонтанке» в Смольном, финансировать проведение соревнований будет частный инвестор. Город же будет отвечать только за подготовку маршрута, безопасность, медицинское сопровождение, информационную и рекламную поддержку.
Справка:
Триатлон IRONMAN («Железный человек») считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Они впервые состоялись по инициативе энтузиастов в 1978 году на гавайском острове Оаху, с целью выявления наиболее выносливых спортсменов. С тех пор соревнования проходят в различных точках земного шара.
В программу мероприятия 2020 года в Санкт-Петербурге планируется включить три категории гонок – детскую, женскую и мужскую.
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