Первый в России триатлон Ironman пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург стал первым городом в России, который примет престижные соревнования по триатлону Ironman. Как сообщает пресс-служба Смольного, мероприятие пройдет в июле 2020 года.

Гонка будет проходить в формате Ironman 70,3 (сумма миль, которые в общей сложности нужно преодолеть). Это более короткая дистанция, составляющая половину классического Ironman: 1,9 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег. Формат известен также как Half Ironman, то есть «половина железной дистанции».

Предполагается, что беговая часть пройдет на территории Крестовского и Елагина островов, заплыв — на Гребном канале, а велосипедный маршрут будет проложен через Елагин остров, Приморское шоссе и Кольцевую автодорогу. В среднем гонка Ironman длится около 10 часов.

Как подчеркнули «Фонтанке» в Смольном, финансировать проведение соревнований будет частный инвестор. Город же будет отвечать только за подготовку маршрута, безопасность, медицинское сопровождение, информационную и рекламную поддержку.