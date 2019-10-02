Google должен. Суд поддержал владельцев IPhone, требующих компенсаций за незаконный сбор данных

Лондонский апелляционный суд дал добро на иск против Google больше чем от четырёх миллионов пользователей IPhone, которые обвинили корпорацию в нарушении правил сбора персональных данных.

Как 2 сентября передаёт агентство Reuters, согласно решению суда, пользователям IPhone не был причинён «ущерб», но Google незаконно получал информацию о просмотре интернет-страниц с 2011-го по 2012 год.

Как отметил Ричард Ллойд, представляющий интересы заявителей, решение суда «посылает чёткий сигнал Google и другим технологическим корпорациям», что они «не выше закона». По словам эксперта, теперь стоит ждать длительного судебного процесса. Сумма иска может достигнуть четырех миллиардов долларов. В Google ситуацию комментируют неохотно, в пресс-службе компании заявили, что происходящее «не имеет смысла» и должно быть прекращено, ведь случай связан с событиями почти десятилетней давности, о которых в корпорации и без этого не могут забыть.

Коллективный иск пользователей IPhone в 2017 году подписали около четырёх миллионов пользователей. Они считают, что компания собирала данные через браузер Safari и передавала данные рекламодателям. Кейс получил название «Google, вы нам должны».